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"ЛНР" передала Украине еще 54 заключенных

Новости » Общество    12.09.2019 - 13:15
"ЛНР" передала Украине еще 54 заключенных
Фото: передача заключенных (facebook.com/denisovaombudsman)

Один из переданных Украине уже сегодня выйдет на свободу

Так называемая "Луганская народная республика" передала украинской стороне еще 54 заключенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

По ее словам, передача заключенных состоялась на мосту возле Счастья, украинской стороне передали 54 человека.

"Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в Киеве. Сразу после прохождения всех необходимых процедур одного человека сегодня же освободят в связи с окончанием срока отбывания наказания", - отметила Денисова.

Фото: передача заключенных (facebook.com/denisovaombudsman)

Также украинской стороне передали 10 уголовных дел, по которым осужденные смогут обратиться в суд порядке апелляции или кассации.

С декабря 2018 году до сегодня с оккупированной части Луганской области получено 373 осужденных, с Донецкой - 13, из них 105 человек - освобождены.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленными между Украиной и Российской Федерации. В результате обмена в Украину вернулись захваченные в плен моряки и политзаключенные, в том числе, Олег Сенцов, Роман Сущенко и Владимир Балух.

Отметим, накануне стало известно, что переданный России Владимир Цемах стал подозреваемым по делу о катастрофе MH17 на Донбассе.

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Новости Украины ЛНРзаключенныеДенисова
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