ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"ЛНР" передала Україні ще 54 ув'язнених

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 13:15
"ЛНР" передала Україні ще 54 ув'язнених
Фото: передача ув'язнених (facebook.com/denisovaombudsman)

Один з переданих Україні вже сьогодні вийде на свободу

Так звана "Луганська народна республіка" передала українській стороні ще 54 ув'язнених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денісової.

За її словами, передача ув'язнених відбулася на мості біля Щастя, українській стороні передали 54 особи.

"Серед них наймолодшому - 26 років, а найстаршому - 61 рік. Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та у Києві. Відразу після проходження всіх необхідних процедур одну особу сьогодні ж звільнять у зв'язку із закінченням строку відбування покарання", - зазначила Денісова.

Фото: передача ув'язнених (facebook.com/denisovaombudsman)

Також українській стороні передали 10 кримінальних справ, за якими засуджені зможуть звернутися до суду в порядку апеляції чи касації.

З грудня 2018 року до сьогодні з окупованої частини Луганської області отримано 373 засуджених, з Донецької - 13, з них 105 осіб - звільнено.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся великий обмін полоненими між Україною та Російської Федерації. В результаті обміну до України повернулися захоплені в полон моряки і політв'язні, в тому числі, Олег Сенцов, Роман Сущенко та Володимир Балух.

Відзначимо, напередодні стало відомо, що переданий Росії Володимир Цемах став підозрюваним у справі про катастрофу MH17 на Донбасі.

У Луганській області затримали бойовика "ЛНР"
Новини України ЛНРзаключенныеДенисова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся