"ЛНР" передала Україні ще 54 ув'язнених

Фото: передача ув'язнених (facebook.com/denisovaombudsman)

Один з переданих Україні вже сьогодні вийде на свободу

Так звана "Луганська народна республіка" передала українській стороні ще 54 ув'язнених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денісової.

За її словами, передача ув'язнених відбулася на мості біля Щастя, українській стороні передали 54 особи.

"Серед них наймолодшому - 26 років, а найстаршому - 61 рік. Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та у Києві. Відразу після проходження всіх необхідних процедур одну особу сьогодні ж звільнять у зв'язку із закінченням строку відбування покарання", - зазначила Денісова.

Фото: передача ув'язнених (facebook.com/denisovaombudsman)

Також українській стороні передали 10 кримінальних справ, за якими засуджені зможуть звернутися до суду в порядку апеляції чи касації.

З грудня 2018 року до сьогодні з окупованої частини Луганської області отримано 373 засуджених, з Донецької - 13, з них 105 осіб - звільнено.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся великий обмін полоненими між Україною та Російської Федерації. В результаті обміну до України повернулися захоплені в полон моряки і політв'язні, в тому числі, Олег Сенцов, Роман Сущенко та Володимир Балух.

Відзначимо, напередодні стало відомо, що переданий Росії Володимир Цемах став підозрюваним у справі про катастрофу MH17 на Донбасі.