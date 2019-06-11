"ЛНР" передает Украине завербованных заключенных, - СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Государственной уголовно-исполнительной службы разоблачили очередные попытки вербовки пророссийскими террористами осужденных, прибывших для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook СБУ.

В частности, при осуществлении проверочных мероприятий в отношении этапированных оперативники спецслужбы обнаружили лиц, завербованных так называемым "МГБ ЛНР".

Было установлено, что условием перемещения осужденных из ОРДЛО в исправительные учреждения на контролируемые Украиной территории является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с "силовыми структурами" квазиреспублик.

"Во исполнение преступного задания после освобождения из мест лишения свободы заключенные должны собирать для "МГБ ЛНР" информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений. Чтобы заставить узников к противоправной деятельности, пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания", - подчеркивают в СБУ.

Так, по свидетельству осужденных, особенно жестокие издевательства испытывают лица, не являющиеся уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляющие о своей проукраинской позиции.

"Даже за использование украинского языка и выявленные в камерах бытовые вещи с государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказаниям. Нередки случаи отработки так называемым "спецназом МГБ" силовых приемов подавления массового неповиновения на заключенных. Сейчас осужденные предоставили сотрудникам СБУ подробные показания об обстоятельствах их вербовки. Проверочные мероприятия продолжаются", - указано в сообщении.

Напомним, в апреле двое экс-осужденных в "ЛНР" рассказали СБУ о вербовке.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2018 года контрразведчики СБУ разоблачили вербовку представителями "ЛНР" осужденных, которые были переданы для отбывания наказания с временно оккупированной территории в украинские пенитенциарные учреждения.