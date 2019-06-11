"ЛНР" передає Україні завербованих ув'язнених, - СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Державною кримінально-виконавчою службою викрили чергові спроби вербування проросійськими терористами засуджених, які прибули для відбування покарання до українських пенітенціарних установ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ.

Зокрема, під час здійснення перевірочних заходів щодо етапованих оперативники спецслужби виявили осіб, завербованих так званим "МГБ ЛНР".

Було встановлено, що умовою переміщення засуджених з ОРДЛО до виправних установ на контрольованій Україною території є підписання зобов’язання про негласну співпрацю із "силовими структурами" квазіреспублік.

"На виконання злочинного завдання після звільнення із місць позбавлення волі ув`язнені повинні збирати для "МГБ ЛНР" інформацію про місця дислокації, склад та маршрути пересування українських військових підрозділів. Аби змусити в`язнів до протиправної діяльності, проросійські терористи вдаються до методів фізичного та психологічного тиску, створюють їм нестерпні умови утримання", - підкреслюють у СБУ.

Так, за свідченнями засуджених, особливо жорстоких знущань зазнають особи, які не є уродженцями Донецької та Луганської областей та відкрито заявляють про свою проукраїнську позицію.

"Навіть за використання української мови та виявлені в камерах побутові речі з державною символікою засуджені піддаються суворим покаранням. Непоодинокими є випадки відпрацювання так званим "спецназом МГБ" силових прийомів придушення масової непокори на в`язнях. Наразі засуджені надали співробітникам СБУ докладні свідчення щодо обставин їхнього вербування. Перевірочні заходи тривають", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні двоє екс-засуджених в "ЛНР" розповіли СБУ про вербування.

Як писало РБК-Україна, у грудні 2018 року контррозвідники СБУ викрили вербування представниками "ЛНР" засуджених, які були передані для відбування покарання з тимчасово окупованої території у українських пенітенціарних установ.