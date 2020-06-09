"ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска со своей стороны

Так называемая "Луганская народная республика" не будет открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны. Таким образом, пропуск не возобновится с 10 июня.

Об этом заявила "представитель ЛНР" Ольга Кобцева, передают сепаратистские СМИ.

По ее словам, украинская сторона в одностороннем порядке возобновляет пропуск.

"Я публично заявляю о том, что контрольный пункт пропуск в Станице Луганской завтра работать не будет… Это (заявление Украины, - ред.) было одностороннее заявление", - отметила она.

Кобцева также призвала жителей оккупированных районов не прибывать завтра на пункт пропуска, поскольку его работа возобновится только после достигнутых соглашений о мерах контроля с украинской стороной. В то же время продолжится пропуск людей по гуманитарным причинам.

Напомним, ранее сообщалось, что с 10 июня возобновят работу КПВВ "Марьинка" и КПВВ "Станица Луганская", последний будет работать только для пешего перехода.

В Луганской ОГА уже заявили, что опасаются вспышки коронавируса после открытия контрольно-пропускных пунктов, поэтому вводят дополнительные меры безопасности в регионе.