В Луганской области вводят дополнительные меры из-за открытия КПВВ

Фото: КПВВ на Донбассе (dnl.com.ua)

ПЦР-тесты на коронавирус будут проводить всем работникам КПВВ

В Луганской области опасаются вспышек коронавируса после открытия контрольно-пропускных пунктов через линию разграничения. В связи с этим в регионе будут введены дополнительные меры безопасности.

Об этом сообщил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов, передает hromadske.

По его словам, после возобновления пропуска через КПВВ все работники пограничной и фискальной служб, а также правоохранители, которые несут службу в пунктах пропуска, будут обследованы ПЦР-тестами на COVID-19.

"Мы очень опасаемся, что уровень заболеваемости неподконтрольной территории значителен. И люди, которые являются инфицированными, могут перейти на нашу сторону, и стать источником инфекции. Поэтому разрабатывается ряд мероприятий. Например, мы будем ПЦР-тестами исследовать 100% всех работников пограничной службы, ДФС, Национальной полиции, которые несут службу на КПВВ. Потому что они на первой линии, и они первые, кто могут встретиться с инфицированным лицом", - отметил Жданов.

Он отметил, что в дальнейшем возможны и другие меры, однако о них можно будет говорить лишь после опубликованного приказа об открытии пунктов пропуска.

Кроме этого Жданов сообщил, что в области есть 11 мест обсервации, которые способны принять тысячу человек, которые не смогут установить мобильное приложение "Дій вдома" для прохождения самоизоляции. Сейчас в Луганской области на самоизоляции находятся 255 человек, и лишь двое на обсервации.

Напомним, с 10 июня на Донбассе возобновляют работу КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская".

Ранее против открытия КПВВ выступил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

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Автор: Игорь Литвиненко