"ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску зі свого боку

Так звана "Луганська народна республіка" не буде відкривати контрольний пункт в'їзду-виїзду в Станиці Луганській зі свого боку. Таким чином, пропуск не відновиться з 10 червня.

Про це заявила "представник ЛНР" Ольга Кобцева, передають сепаратистські ЗМІ.

За її словами, українська сторона в односторонньому порядку відновлює пропуск.

"Я публічно заявляю про те, що контрольний пункт пропуск у Станиці Луганській завтра працювати не буде... Це (заява України, - ред.) було одностороння заява", - зазначила вона.

Кобцева також закликала жителів окупованих районів не прибувати завтра на пункт пропуску, оскільки його робота відновиться тільки після досягнутих угод про заходи контролю з українською стороною. Водночас продовжиться пропуск людей з гуманітарних причин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 10 червня відновлять роботу КПВВ "Мар'їнка" і КПВВ "Станиця Луганська", останній буде працювати тільки для пішого переходу.

У Луганській ОДА вже заявили, що побоюються спалаху коронавірусу після відкриття контрольно-пропускних пунктів, тому вводять додаткові заходи безпеки в регіоні.