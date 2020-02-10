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LNG-терминал оправдал бы себя с точки зрения безопасности, но не экономики, - Коболев

Новости » Энергетика     10.02.2020 - 10:08
LNG-терминал оправдал бы себя с точки зрения безопасности, но не экономики, - Коболев
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Есть возможность нарастить поставки LNG из польского направления

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что если бы разрешили проход Босфора, то LNG-терминал себя бы оправдал с точки зрения безопасности, но не с точки зрения экономики. Об этом Коболев заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, есть возможность нарастить поставки LNG из польского направления.

"Возможность есть. Строить дополнительный интерконнектор - это глупость. Его активно пропагандируют в первую очередь те, кто хочет заработать на его строительстве. Но на него нельзя ни в коем случае соглашаться", - сказал он.

Коболев отметил, что, для того чтобы поставить терминал в Одесской области, требуется чтобы туда мог зайти танкер.

"Танкеры LNG на данный момент Турция не пропускает. Насколько я знаю, их позиция не изменилась, и она вряд ли изменится в ближайшее время. Если бы разрешили проход Босфора, думаю, что LNG-терминал себя бы оправдал с точки зрения безопасности. Но не с точки зрения экономики. Большое количество LNG-газа и так есть в Европе, он доступен", - добавил он.

Добавим, LNG-терминал - это терминал по получению и регазификации сжиженного газа.

Ранее сообщалось, что соглашение между операторами газотранспортных систем Украины и Польши, основанное на европейских принципах, позволило начать виртуальный реверс газа.

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