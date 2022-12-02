ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На лівому березі Києва проблеми з електропостачанням: що відомо

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 02 грудня 2022 21:33
На лівому березі Києва проблеми з електропостачанням: що відомо Фото: у двох районах лівого берега Києва проблеми з електропостачанням (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В двох районах лівого берега Києва будуть триваліші відключення електроенергії через недостатність потужностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора YASNO Сергія Коваленка.

За його словами, на лівому березі Києва, один з двох об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, таким чином працює лише один об'єкт і лише дві його магістральні лінії. Вони часто перенавантажуються, через дефіцит електроенергії.

"Тому, на жаль, відключення у Дарницькому та Дніпровському районах через це дещо триваліші, ніж в решті міста. Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити повноцінне постачання", - пояснив Коваленко в дописі на Facebook.

Нагадаємо, у випадку блекауту в Києві зроблять безплатний проїзд у громадському транспорті. Рух метро буде зупинений, а станції будуть використовувати як укриття.

Раніше ми писали, де у Києві можна буде купити продукти у випадку блекауту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Електроенергія відключеня світла ДТЕК
NEWS
Безкоштовний проїзд та зупинка метро. Київ підготував план на випадок блекауту
Безкоштовний проїзд та зупинка метро. Київ підготував план на випадок блекауту
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії