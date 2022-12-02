На лівому березі Києва проблеми з електропостачанням: що відомо
В двох районах лівого берега Києва будуть триваліші відключення електроенергії через недостатність потужностей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора YASNO Сергія Коваленка.
За його словами, на лівому березі Києва, один з двох об'єктів генерації не може давати достатньо потужності, якої потребують споживачі, таким чином працює лише один об'єкт і лише дві його магістральні лінії. Вони часто перенавантажуються, через дефіцит електроенергії.
"Тому, на жаль, відключення у Дарницькому та Дніпровському районах через це дещо триваліші, ніж в решті міста. Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити повноцінне постачання", - пояснив Коваленко в дописі на Facebook.
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