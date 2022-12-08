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На левом берегу Киева улучшилась ситуация со светом, - YASNO

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Киев, Четверг 08 декабря 2022 21:34
На левом берегу Киева улучшилась ситуация со светом, - YASNO Фото: в Киеве постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В левобережных районах Киева ситуация с электроснабжением улучшилась, но еще не сбалансировалась до конца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко.

"Киев проживает сегодняшний день с ограничениями на уровне вчерашних. На левом берегу, по свидетельству коллег, ситуация стала немного лучше. Коллеги придумали определенное решение, которое позволило увеличить объем переданной электроэнергии. И когда говорю "коллеги" на этот раз, то имею в виду энергетиков, местные власти и всех, кто касается этой отрасли. Все работают максимально слаженно на результат, и это очень радует", - отметил гендиректор.

Он подчеркнул, что впереди потепление, а это должно помочь, чтобы количество локальных аварий не росло ежедневно. Коваленко напомнил, что нужно делать, если нет света более 7 часов.

"1. Зайдите на сайт YASNO, где есть график отключений. Там содержится большинство информации о том, что происходит с энергоинфраструктурой по вашему адресу.

2. Проверьте, есть ли у вас отключение из-за локальной аварии. Если есть, за деталями обращайтесь в ОСМД/ЖЭК/ОСР.

3. Если это не локальная авария, а все же длительное экстренное отключение, обратитесь к коллегам из ДТЭК Киевские электросети в Facebook. Вас сориентируют по времени, если это будет возможно, - перечислил гендиректор алгоритм действий потребителей.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что на левом берегу столицы продолжается ремонт одного из коммунальных объектов генерации, поэтому жители получают лишь 30% потребностей в электроэнергии.

Ранее мы писали, что в двух районах левого берега Киева будут более длительные отключения электроэнергии из-за недостаточности мощностей.

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ДТЭК блекаут Электроэнергия
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