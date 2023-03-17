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На лівому березі Києва незабаром відновлять рух низки трамваїв: список маршрутів

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П'ятниця 17 березня 2023 16:33
На лівому березі Києва незабаром відновлять рух низки трамваїв: список маршрутів Фото: на лівому березі Києва незабаром відновлять рух низки трамваїв (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Сергій Пишкін

З 20 березня на лівому березі Києва відновлять рух за постійними схемами шість трамвайних маршрутів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

За постійними схемами відновлять рух:

  • № 8 "Станція метро "Позняки" - станція метро "Лісова";
  • № 22 "Бульвар Перова - Завод залізобетонних конструкцій" ;
  • № 23 "Дарницький вагоноремонтний завод - просп. Алішера Навої";
  • № 29 "Станція метро "Бориспільська" - станція метро "Лісова";
  • № 32 "Станція метро "Лісова" - Дарницький вагоноремонтний завод";
  • № 33 вул. Сержа Лифаря - Дарницький вагоноремонтний завод" .

"Рух тимчасових трамвайних маршрутів № 8К, 22К, 22А, 29К, 33А припиняється", - пише КМДА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харкові нещодавно відновили рух тролейбусів й трамваїв.

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