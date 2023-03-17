На лівому березі Києва незабаром відновлять рух низки трамваїв: список маршрутів

З 20 березня на лівому березі Києва відновлять рух за постійними схемами шість трамвайних маршрутів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харкові нещодавно відновили рух тролейбусів й трамваїв.

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