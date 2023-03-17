На лівому березі Києва незабаром відновлять рух низки трамваїв: список маршрутів
Фото: на лівому березі Києва незабаром відновлять рух низки трамваїв (facebook.com/Kyivpastrans)
З 20 березня на лівому березі Києва відновлять рух за постійними схемами шість трамвайних маршрутів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
За постійними схемами відновлять рух:
- № 8 "Станція метро "Позняки" - станція метро "Лісова";
- № 22 "Бульвар Перова - Завод залізобетонних конструкцій" ;
- № 23 "Дарницький вагоноремонтний завод - просп. Алішера Навої";
- № 29 "Станція метро "Бориспільська" - станція метро "Лісова";
- № 32 "Станція метро "Лісова" - Дарницький вагоноремонтний завод";
- № 33 вул. Сержа Лифаря - Дарницький вагоноремонтний завод" .
"Рух тимчасових трамвайних маршрутів № 8К, 22К, 22А, 29К, 33А припиняється", - пише КМДА.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харкові нещодавно відновили рух тролейбусів й трамваїв.
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