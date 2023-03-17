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На левом берегу Киева скоро возобновят движение ряда трамваев: список маршрутов

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Пятница 17 марта 2023 16:33
На левом берегу Киева скоро возобновят движение ряда трамваев: список маршрутов Фото: на левом берегу Киева вскоре возобновят движение трамваев (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Сергей Пышкин

С 20 марта на левом берегу Киева возобновят движение по постоянным схемам шесть трамвайных маршрутов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

По постоянным схемам возобновят движение:

  • №8 "Станция метро "Позняки" - станция метро "Лесная";
  • №22 "Бульвар Перова - Завод железобетонных конструкций";
  • №23 "Дарницкий вагоноремонтный завод - просп. Алишера Навои";
  • №29 "Станция метро "Бориспольская" - станция метро "Лесная";
  • №32 "Станция метро "Лесная" - Дарницкий вагоноремонтный завод";
  • № 33 ул. Сержа Лифаря - Дарницкий вагоноремонтный завод.

"Движение временных трамвайных маршрутов №8К, 22К, 22А, 29К, 33А прекращается", - пишет КГГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове недавно возобновили движение троллейбусов и трамваев.

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