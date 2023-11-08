На лівому березі в Херсонській області може діяти кілька сотень воїнів ЗСУ, - ISW

ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Дніпра в Херсонській області, всього там може діяти до кількох сотень українських військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
В Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що ЗСУ утримують позиції та розширюють свою присутність на лівому березі Херсонської області.
Наші захисники відкидають загарбників з тимчасово окупованого лівого берега та б'ють по тилах окупантів.
До цього в ISW зазначили, що українські воїни утримують деякі позиції у Кринках та продовжують обмежені атаки на лівому березі Дніпра. Імовірно, українська ДРГ висадилася біля Підстепного та взяла під контроль ділянку дороги між 3 селищами.
А британська розвідка зазначала, що вирішальним фактором у боях за лівий берег Херсонської області є здатність військових до інтенсивного використання артилерії.
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