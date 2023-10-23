Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонської області: продовжуємо відкидати ворога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"У нас триває бойова робота, яка не підлягає розголошенню. Ми продовжуємо відкидати ворога контрбатарейною боротьбою, нищити його запаси, - розповіла Гуменюк.

За її словами, за минулу бойову добу українським бійцям вдалося знищити один пункт польового боєпостачання, пункт управління безпілотниками, а також спостережний пункт окупантів.

Речниця зазначила, що ЗСУ ведуть точкову та дуже прицільну роботу. Вони б'ють по ворогу так, щоб не нашкодити цивільному населенню. Зокрема, вдалося знищити півтора десятка окупантів, сім одиниць автобронетанкової техніки, а також сім великокаліберних гармат.

"Тобто ми намагаємося максимально зменшити ворожий потенціал, яким він може завдавати шкоди правому берегу і цивільним людям", - додала Гуменюк.

Водночас вона зазначила, що ворог упродовж тривалого часу накопичував сили, які підтягнув на лівий берег.

За її словами, окупанти мають чим маневрувати та здійснюють маневри, прикриваючись цивільним населенням. Тож, бойова робота буде ще довгою, але, як наголосила Гуменюк, успішною.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські сили утримують позиції та розширюють свою присутність на лівому березі Херсонської області.

Перед цим у Генштабі повідомляли, що українські військові б'ють по тилах окупантів у Херсонській області.

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповідала, що зачистка частини лівого берега необхідна, щоб "полегшити життя правому берегу", оскільки окупаційні війська продовжують його обстрілювати.