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На левом берегу в Херсонской области может действовать несколько сотен воинов ВСУ, - ISW

Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Днепра в Херсонской области, всего там может действовать до нескольких сотен украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация на левом берегу Херсонской области

В Институте изучения войны (ISW) сообщали, что ВСУ удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.

Наши защитникиотвергают захватчиков с временно оккупированного левого берега ибьют по тылам кафиров .

До этого в ISW отметили, что украинские воины удерживают некоторые позиции в Крынках и продолжают ограниченные атаки на левом берегу Днепра. Вероятно, украинская ДРГ высадилась возле Подстепного и взяла под контроль участок дороги между 3 поселками.

А британская разведка отмечала, что решающим фактором в боях за левый берег Херсонской областиспособность военных к интенсивному использованию артиллерии.

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