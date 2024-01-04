На лівому березі Дніпра росіяни у відчаї, готові застосовувати будь-які методи, - експерт

На тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонської області російські війська у відчаї. Загарбники готові застосовувати будь-які методи, щоб витіснити ЗСУ.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту" .

Останнім місяці на лівому березі Херсонської області триває робота з розширення плацдарму, а росіяни намагаються вибити ЗСУ.

Так, раніше західні ЗМІ називали дії окупантів у Кринках "місією самогубців". Але тепер бачать, що саме росіяни сотнями гинуть там в атаках.

Водночас українські війська знайшли спосіб нівелювати чисельну перевагу ворога. Одна з недавніх атак російських десантників "закінчилася жахливо" після того, як було віддано наказ на "маневр Жукова". Радянський маршал за часів Другої світової війни прославився, зокрема, тим, що змушував солдатів пішки "розмінувати" мінні поля.

Як зазначають журналісти, українські безпілотники ночами мінують дороги, а вранці добивають ворожу техніку та транспорт, скидаючи боєприпаси. Завдяки цьому чергова атака "в стилі Жукова" призвела до того, що 104 десантно-штурмова дивізія РФ втратила "унікальних фахівців".

Військовий експерт Олександр Мусієнко бачить у цьому акт відчаю, оскільки ворог уже кілька місяців не може витіснити українські сили на правий берег.

"Для них цей плацдарм як кістка у горлі. Навіть Путін про нього згадував, казав, що там нібито невелика кількість українських військових, але забув додати, чому велика кількість російських військ нічого не може зробити. І командирів там міняли, там уже стільки всього сталося. Мені здається, у відчаї вони готові застосовувати будь-які практики", - зазначив він.

Водночас українські війська працюють у складних умовах, коли неможливо перекинути багато сил через Дніпро. При цьому є розуміння, що звідси перспективно розвивати наступ, заходити в тили й, крім того, це найкоротший шлях до Криму.

Зараз ЗСУ там знищують якомога більше російських військ і не дають їм збудувати оборонні укріплення. Ймовірно, щоб за більш сприятливих умов просунутися вглиб Херсонської області.

Плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, ще у листопаді 2023 року стало відомо, що українським захисникам вдалося закріпитись на лівому березі Херсонської області. Вони тримають плацдарм і не дають окупантам вибити їх звідти, попри постійні спроби ворожих штурмів.

За останніми даними Генштабу, українські військові й далі продовжують проводити заходи щодо розширення плацдарму в Херсонській області.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк нещодавно наголошувала, що українські військові на лівому березі Дніпра мають перевагу у мотивації.

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