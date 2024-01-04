На левом берегу Днепра россияне в отчаянии, готовы применять любые методы, - эксперт

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта" .

В последнее месяцы на левом берегу Херсонской области идет работа по расширению плацдарма, а россияне пытаются выбить ВСУ.

Так, ранее западные СМИ называли действия оккупантов в Крынках "миссией самоубийц". Но теперь видят, что именно россияне сотнями гибнут в атаках.

В то же время украинские войска нашли способ нивелировать численное превосходство врага. Одна из недавних атак российских десантников "кончилась ужасно" после того, как был отдан приказ на "маневр Жукова". Советский маршал во времена Второй мировой войны прославился, в том числе тем, что заставлял солдат пешком "разминировать" минные поля.

Как отмечают журналисты, украинские беспилотники по ночам проходят дороги, а утром добивают вражескую технику и транспорт, сбрасывая боеприпасы. Благодаря этому очередная атака "в стиле Жукова" привела к тому, что 104 десантно-штурмовая дивизия РФ потеряла "уникальные специалисты".

Военный эксперт Александр Мусиенко видит в этом акт отчаяния, поскольку враг уже несколько месяцев не может вытеснить украинские силы на правый берег.

"Для них этот плацдарм как кость в горле. Даже Путин о нем вспоминал, говорил, что там вроде бы небольшое количество украинских военных, но забыл добавить, почему большое количество российских войск ничего не может сделать. И командиров там меняли, там уже столько всего случилось. Мне кажется, в отчаянии они готовы применять любые практики", - отметил он.

В то же время, украинские войска работают в сложных условиях, когда невозможно перебросить много сил через Днепр. При этом есть понимание, что отсюда перспективно развивать наступление, заходить в тылы и, кроме того, это кратчайший путь в Крым.

Сейчас ВСУ там уничтожают как можно больше российских войск и не дают им построить оборонительные укрепления. Вероятно, чтобы при более благоприятных условиях продвинуться вглубь Херсонской области.

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра

Напомним, еще в ноябре 2023 стало известно, что украинским защитникам удалось закрепиться на левом берегу Херсонской области. Они держат плацдарм и не дают оккупантам выбить их оттуда, несмотря на постоянные попытки вражеских штурмов.

По последним данным Генштаба, украинские военные продолжают проводить меры по расширению плацдарма в Херсонской области.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк недавно отмечала, что украинские военные на левом берегу Днепра имеют преимущество в мотивации.