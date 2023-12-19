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Гуменюк розповіла, як ЗСУ звільнятимуть лівий берег Дніпра: візьмемо мотивацією

Херсонська область , Вівторок 19 грудня 2023 10:43
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Гуменюк розповіла, як ЗСУ звільнятимуть лівий берег Дніпра: візьмемо мотивацією Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість російських військ на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області значно більша, ніж українських, однак ЗСУ мають перевагу в мотивації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

"Ось це - місія самогубця, однозначно. Тому що правий берег - і вищий за лівий, і мости зруйновані. І підтримки там окупанти ніякої не мають. На лівому березі ситуація складна саме через те, що окупаційне військо там у великому обсязі. Дійсно, їх там більше за нас. Але ми візьмемо мотивацією", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що утримання плацдарму на лівобережжі Херсонської області має важливе значення насамперед для підтримки морального духу українців в окупації.

"По-перше, це дуже потужний психологічний момент для населення тимчасово окупованих територій. Люди перебувають вже майже два роки в окупації, і вони не мають іншого, більш потужного сигналу про те, що до них прийдуть, їх звільнять, ніж присутність наших військ на лівому березі. Також це дуже потужний психологічний момент і для окупаційних військ. Вони дійсно в дуже такому непростому стані, коли розуміють команду іти та штурмувати наші позиції", - розповіла речниця.

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