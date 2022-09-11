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Ливни по всей Украине: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине 12 сентября будет дождливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 12 сентября, по всей территории Украины будет дождливо. При этом прогнозируется штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозам синоптиков, завтра будет облачно. В Украине ожидаются дожди, местами с грозами. При этом ночью в южной части, центральной, Черниговской и Сумской областях преимущественно без осадков.

В южной части и центральных областях ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6 +11 градусов, а в южной части до +15. Днем в западных и северных областях прогнозируется от +11 до +16 градусов, а на остальной территории от +17 до +22. На высокогорье Карпат ночью ожидается +3 +8 градусов, а днем +6 +11.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области в понедельник будет облачно. При этом ожидается дождь.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью составит +6 +11 градусов, а днем +11 +16. В Киеве ночью прогнозируется +8 +10 градусов, а днем +13 +15.

Напомним, до конца сентября температура в Украине может подняться 20-25 градусов. Настоящего тепла ожидать не стоит, но может прийти "бабье лето".

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Погода в Украине