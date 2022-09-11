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Зливи по всій Україні: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні 12 вересня дощитиме (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 12 вересня, по всій території України дощитиме. При цьому прогнозується штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозами синоптиків, завтра буде хмарно. В Україні очікуються дощі, місцями з грозами. При цьому вночі в південній частині, центральній, Чернігівській та Сумській областях переважно без опадів.

У південній частині та центральних областях вночі та вранці місцями очікується туман.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/сек, у східних областях вночі місцями пориви 15-20 м/сек.

Температура повітря вночі складе +6 +11 градусів, а в південній частині до +15. Вдень у західних і північних областях прогнозується від +11 до +16 градусів, а на решті території від +17 до +22. На високогір'ї Карпат вночі очікується +3 +8 градусів, а вдень +6 +11.

Погода в Києві та області

У Києві та області в понеділок буде хмарно. При цьому очікується дощ.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/сек.

Температура по області вночі становитиме +6 +11 градусів, а вдень +11 +16. У Києві вночі прогнозується +8 +10 градусів, а вдень +13 +15.

Нагадаємо, до кінця вересня температура в Україні може піднятися 20-25 градусів. Справжнього тепла очікувати не варто, але може прийти "бабине літо".

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Погода в Україні