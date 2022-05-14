Ливни, шквалы и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 14 мая погода в Украине будет преимущественно с дождями. Местами ожидается шквальный ветер и ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью в Украине, кроме северо-восточной части, и днем на Левобережье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

При этом ночью и утром в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях местами ливни. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Днем в западных, северных и большинстве центральных областей местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +9 +12, днем +19 +23 градусов;

на западе ночью + 10 +12 градусов, а днем +20 + 22;

в восточных областях ночью +9 +12, днем +19 +21 градусов;

на юге страны ночью +11 +16 градусов, а днем +22 +24;

в центральных областях ночью +11 +13, днем +20 +24 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня ночью и утром кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/сек. Столбики термометров в городе ночью покажут +9 +12, днем +20 +22 градуса.