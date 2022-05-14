Зливи, шквали та грози: якою буде погода в Україні сьогодні
Сьогодні, 14 травня погода в Україні буде переважно з дощами. Місцями очікується шквальний вітер та зливи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні вночі в Україні, крім північно-східної частини, та вдень на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі, подекуди грози.
При цьому ночі та вранці у Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями зливи. На решті території без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вдень в західних, північних та більшості центральних областей місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +9 +12, вдень +19 +23 градусів;
- на заході вночі +10 +12 градусів, а вдень +20 +22;
- у східних областях вночі +9 +12, вдень +19 +21 градусів;
- на півдні країни вночі +11 +16 градусів, а вдень +22 +24;
- у центральних областях вночі +11 +13, вдень +20 +24 градусів.
Погода в Києві
У столиці сьогодні вночі та вранці короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви до 15-20 м/с. Стовпчики термометрів в місті вночі покажуть +9 +12, вдень +20 +22 градуси.
Нагадаємо, раніше синоптики розказали, якою буде погода в Україні цими вихідними.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.