Дожди, а затем - похолодание: какой будет погода на выходных

В Украине в эти выходные ожидаются дожди, которые уже ближе к воскресенью отойдут. С новой недели ожидается похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост синоптика Натальи Диденко в Facebook.

14 мая

В субботу в Украине днем температура воздуха составит +18+24 градуса, а в южной части столбики термометров поднимутся до +20 +26 градусов. Ночью в среднем +10 +12.

Завтра пройдут периодические дожди, а в центральных и восточных областях, ближайшей ночью в Одесской области возможны сильные ливни. На остальной территории Украины - местами локальные дожди, днем в западной части без существенных осадков. Ветер будет преимущественно с северо-запада, порой порывистым, однако сильных шквалов не ожидается.

В Киеве днем без осадков, ночью дождь. Столбики термометра днем покажут +20 +22, ночью +10 +12.

15 мая

В воскресенье в стране осадки несколько уменьшатся, только в северных регионах и в Харьковской области вероятны периодические дожди, температура воздуха особо не изменится. В дневные часы она будет колебаться в пределах от +18+22 градусов, а ночью +8 +12. В субботу будет немного теплее, в воскресенье будет прохладнее.

В Киеве в воскресенье практически без осадков. Днем температура воздуха составит +19 +21, ночью +10 +12 градусов.

Идет похолодание

По информации синоптика, со вторника в Украину придет новая воздушная масса, поэтому ощутимо похолодает. Самой прохладной будет среда, 18-е мая, однако ближе к следующим выходным температура воздуха снова повысится.

Напомним, ранее стало известно, что в Украину идет холодный атмосферный фронт.

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