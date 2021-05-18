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Ливни и град продержатся до конца дня. Украинцев предупредили о значительном уровне опасности

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский гидрометцентр прогнозирует, что ливни и град удержатся в Украине до конца суток. Синоптики из-за непогоды объявили в стране значительный уровень опасности.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра до конца 18 мая дождь в Украине достигнет значительного уровня, поэтому был объявлен желтый уровень опасности. Также синоптики прогнозируют грозы, а местами град и шквалы ветра до 20 метров в секунду.

Сильный ветер ожидается и завтра, 19 мая, в южных и восточных областях страны.

Желтый уровень опасности объявляют тогда, когда явления погоды создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса страны. Такие погодные условия считаются потенциально опасными.

Напомним, сегодня Киев накрыла гроза с градом. Сильный ливень пронесся по столичному Подолу, в результате чего там затопило дорогу.

Сегодняшняя непогода в Киеве вызвала коллапс, в частности в столице затруднено движение троллейбусов и трамваев и падают деревья.

Добавим, дождливая погода на один день отойдет с территории Украины. Синоптики рассказали, когда это произойдет.

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