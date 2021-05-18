Киев накрыла гроза с градом

В Киеве резко ухудшилась погода . Город накрыл сильный дождь и град, а также значительно похолодало.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По состоянию на сейчас, в городе ливень и гроза.

Кроме того, в городе шквальный ветер и град. О чем ранее предупреждали синоптики.

В Киевской городской государственной администрации говорили, что по следуюющий вторник в Киеве будут залповые грозовые дожди.

В частности, сильный ливень сейчас на киевском Подоле. Дорогу залило водой.

Ситуация в центральной части города не лучше, также идет дождь и гроза.