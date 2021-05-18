ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев накрыла гроза с градом

Новина українською →
Киев, Вторник 18 мая 2021 14:35
Киев накрыла гроза с градом Фото: в Киеве резко ухудшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве резко ухудшилась погода. Город накрыл сильный дождь и град, а также значительно похолодало.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По состоянию на сейчас, в городе ливень и гроза.

Кроме того, в городе шквальный ветер и град. О чем ранее предупреждали синоптики.

В Киевской городской государственной администрации говорили, что по следуюющий вторник в Киеве будут залповые грозовые дожди.

В частности, сильный ливень сейчас на киевском Подоле. Дорогу залило водой.

Ситуация в центральной части города не лучше, также идет дождь и гроза.

Фото: Киев накрыла гроза (РБК-Украина)

Из-за резкого ухудшения погоды в Киеве начали образовываться пробки на дорогах, свидетельствуют данные карты Google Maps. В частности, затруднено движение транспорта на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, улице Антоновича, на Большой Окружной дороге. А также пробки на улице Крещатик, улицы Грушевского, на Подоле.

Киев накрыла гроза с градомФото: пробки в Киеве (Google Maps)

Отметим, в Украине из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, в Украине из-за непогоды подтоплены дворы, повреждены крыши и отсутствует свет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Град гроза Погода
NEWS
Киев накрыла гроза с градом
Киев накрыла гроза с градом
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине