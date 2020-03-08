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Ливни в большинстве областей: прогноз на 8 марта

Новости » Общество     08.03.2020 - 10:00
Ливни в большинстве областей: прогноз на 8 марта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве прогнозируют осадки, днем до +11

Погода в Украине в Международный женский день, 8 марта, будет преимущественно дождливой, но теплой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, в воскресенье большинство западных, центральные, северные и Одесскую области накроют ливни. Температура воздуха на западе и севере будет колебаться от +8 до +12 градусов. В центральных, восточных и южных областях днем воздух прогреется до +14...+18 градусов. Ночью прогнозируют от +4 до +8 градусов.

Ливни в большинстве областей: прогноз на 8 марта

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня также ожидаются ливни. Температура воздуха днем в Киеве будет колебаться в пределах +9...+11 градусов. Ночью термометры покажут от +4 до +6 градусов. Прогнозируют северный ветер, 3-8 м/сек.

Ливни в большинстве областей: прогноз на 8 марта

Напомним, ранее сообщалось, что 5 марта в Киеве были установлены 2 температурные рекорды. В частности, днем максимальная температура поднялась до 15,3 градусов тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1998 года на полградуса.

Кроме того, температура воздуха в Киеве после полудня во вторник, 3 марта, поднялась до 14,8 градусов тепла. Так, предыдущий рекорд для этого дня 1997 года был превышен на полтора градуса.

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