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Зливи у більшості областей: прогноз на 8 березня

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 10:00
Зливи у більшості областей: прогноз на 8 березня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві прогнозують опади, вдень до +11

Погода в Україні в Міжнародний жіночий день, 8 березня, буде переважно дощовою, проте теплою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, у неділю більшість західних, центральні, північні та Одеську області накриють зливи. Температура повітря на заході та півночі коливатиметься від +8 до +12 градусів. У центральних, східних та південних областях вдень повітря прогріється до +14...+18 градусів. Вночі прогнозують від +4 до +8 градусів.

Зливи у більшості областей: прогноз на 8 березня

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні також очікуються зливи. Температура повітря вдень у Києві коливатиметься в межах +9...+11 градусів. Вночі термометри покажуть від +4 до +6 градусів. Прогнозують північний вітер, 3-8 м/с.

Зливи у більшості областей: прогноз на 8 березня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 березня у Києві було встановлено 2 температурні рекорди. Зокрема, вдень максимальна температура піднялась до 15,3 градусів тепла, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1998 року на півградуса.

Крім того, температура повітря у Києві після полудня у вівторок, 3 березня, піднялась до 14,8 градусів тепла. Так, попередній рекорд для цього дня 1997 року було перевищено на півтора градуса.

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