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Март начался с температурных рекордов в Киеве

Новости » Общество     04.03.2020 - 12:28
Март начался с температурных рекордов в Киеве
Фото: весна в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Температура поднялась почти до 15 градусов тепла

Температура воздуха в Киеве после полудня во вторник, 3 марта, поднялась до 14,8 градусов тепла, таким образом предыдущий рекорд для этого дня 1997 года превышен на полтора градуса. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отметили в обсерватории, благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла 8,3 градусов и таким образом оказалась на 0,4 градуса выше, чем это было в том же 1997 году.

Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи на среду. Температура под утро не опустилась ниже 4,8 градусов тепла, превысив предыдущий рекорд 1995 года на 1,2 градусов.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря-января составила 2,0 градусов тепла, и все три зимних месяца были плюсовые среднемесячные температуры.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в марте 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений.

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