Через зливи в Перу чотири людини загинули, десятки травмовані

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Також завдано серйозної шкоди десяткам житлових будинків у місті Такна

У результаті затоплень в провінції Такна на півдні Перу, де в кінці тижня пройшли зливові дощі, загинули щонайменше чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Associated Press.

Крім того, були травмовані ще більше 20 чоловік. Більшість з них - пацієнти клінік, частково зруйнованих потоками води. Також завдано серйозної шкоди десяткам житлових будинків в місті Такна.

Відзначається, що зараз рятувальники ведуть пошуки кількох людей і займаються відновленням пошкоджених будівель і комунікацій.

Нагадаємо, в результаті потужного шторму "Денніс", який обрушився на Великобританію, загинули щонайменше чотири людини. Крім того, близько тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу затоплення і обвалів.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня в Бразилії внаслідок сильних тропічних злив в штаті Мінас-Жерайс загинули щонайменше 30 осіб. При цьому зниклими безвісти вважаються 17 осіб, понад 2,5 тис. Осіб були евакуйовані зі своїх будинків.