"Лівий Берег" голом в останній атаці врятувався у дербі аутсайдерів УПЛ із "Оболонню"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Лівий Берег" – "Оболонь" – 1:1

Голи: Якимів, 90+6 – Дубко, 45+4

У дебюті зустрічі суперники не форсували подій. На перший небезпечний момент довелося зачекати до 17-ї хвилини. Це Сухоручко після кутового головою пробив над воротами "пивоварів". Гості відповіли голом Вітенчука, та за мить до того Дубко зіграв рукою.

На межі першої та другої третин матчу огризнулася "Оболонь". Бичек змістився з флангу в штрафний та пробив низом у ближній кут – Механів не дрімав. А от під завісу першої половини не врятував і він. Після затяжного розіграшу стандарту Дубко випередив голкіпера, відправивши головою м'яч у ворота.

"Лелеки", попри очікування, не полетіли вперед зі стартом другого тайму. Більше того, ініціативою продовжили володіти "пивовари". Щоправда, моментів було обмаль. Хіба що Бичек головою не переграв Механіва після навісу Черненка. "Лівий Берег" же Федорівського не турбував.

Час ішов, а запропонувати щось більше, ніж букет жовтих карток підопічні Віталія Первака не могли. Не допомогла і серія замін. Господарі, здавалося, так і не зуміли перелаштуватися на атакувальний лад після того, як зіткнулися з необхідністю відігратися. Однак, в хаотичній останній атаці Якимів на добиванні зрівняв рахунок!

Підсумкова нічия потішила конкурентів обох колективів. Тепер "Оболонь" і "Лівий Берег" мають по 10 очок і залишаються сусідами в турнірній таблиці – 14-те та 15-те місця відповідно. Петровський "Інгулець", що йде останнім, набрав 9 пунктів.