"Левый Берег" голом в последней атаке спасся в дерби аутсайдеров УПЛ с "Оболонью"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Левый Берег" – "Оболонь" – 1:1

Голы: Якымив, 90+6 – Дубко, 45+4

В дебюте встречи соперники не форсировали события. На первый опасный момент пришлось подождать до 17-й минуты. Это Сухоручко после углового головой пробил выше ворот "пивоваров". Гости ответили голом Витенчука, но через мгновение до этого Дубко сыграл рукой.

На рубеже первой и второй третей матча огрызнулась "Оболонь". Бычек сместился с фланга в штрафную и пробил низом в ближний угол – Механив не дремал. А вот под занавес первой половины не спас и он. После затяжного розыгрыша стандарта Дубко опередил голкипера, отправив головой мяч в ворота.

"Аисты", несмотря на ожидания, не полетели вперед со стартом второго тайма. Более того, инициативой продолжили владеть "пивовары". Правда, моментов было мало. Разве что Бычек головой не переиграл Механива после навеса Черненко. "Левый Берег" же Федоривского не беспокоил.

Время шло, а предложить что-то большее, чем букет желтых карточек подопечные Виталия Первака не могли. Не помогла и серия замен. Хозяева, казалось, так и не сумели перестроиться на атакующий лад после того, как столкнулись с необходимостью отыграться. Однако, в хаотической последней атаке Якымив на добивании сравнял счет!

Итоговая ничья порадовала конкурентов обоих коллективов. Теперь "Оболонь" и "Левый Берег" имеют по 10 очков и остаются соседями в турнирной таблице – 14-е и 15-е места соответственно. Идущий последним петровский "Ингулец" набрал 9 пунктов.