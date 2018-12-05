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В Ливии затопило аэропорт Бенгази

Новости » Происшествия    05.12.2018 - 19:47
В Ливии затопило аэропорт Бенгази
Фото: место происшествия (twitter.com/tariqgibrel)

В пассажирском терминале вода поднялась на 1,5 м

В среду, 5 декабря, на Бенгази (Ливия) из-за сильных проливных дождей затопило основные дороги и аэропорт. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Директор аэропорта Усама Ферхани сообщил, что в пассажирском терминале вода поднялась на 1,5 м. Часть автостоянки также оказалась под водой.

Отметим, в городе Картахена на юго востоке Испании из автобуса, который застрял на дороге из-за ливня, эвакуировали 70 школьников

Напомним, в 12 провинциях Испании из-за сильных дождей объявили максимальный уровень опасности. В двух провинциях автономной области Валенсия уровень опасности подняли до наивысшего "красного". В других случаях уровень повысили до "желтого" (опасность) или "оранжевого" (высокая опасность).

Известно, что в результате ливней в муниципалитете Уивер (автономное сообщество Галисия) погибла 83-летняя женщина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в бразильском штате Рио-де-Жанейро в субботу из-за сильного ливня произошел сдвиг почвы, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек.

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