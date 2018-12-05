У Лівії затопило аеропорт Бенгазі

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У пасажирському терміналі вода піднялася на 1,5 м

У середу, 5 грудня, на Бенгазі (Лівія) через сильні дощі затопило основні дороги і аеропорт. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Директор аеропорту Усама Ферхани повідомив, що в пасажирському терміналі вода піднялася на 1,5 м. Частина автостоянки також опинилася під водою.

Зазначимо, у місті Картахена на південному сході Іспанії з автобусу, який застряг на дорозі через зливу, евакуювали 70 школярів.

Нагадаємо, в 12 провінціях Іспанії через сильні дощі оголосили максимальний рівень небезпеки. У двох провінціях автономної області Валенсія рівень небезпеки підняли до найвищого "червоного". В інших випадках рівень підвищили до "жовтого" (небезпека) або "помаранчевого" (висока небезпека).

Відомо, що в результаті злив у муніципалітеті Уівер (автономне співтовариство Галісія) загинула 83-річна жінка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в бразильському штаті Ріо-де-Жанейро в суботу через сильну зливу стався зсув ґрунту, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб.