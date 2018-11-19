В Испании автобус со школьниками попал в аварию из-за ливней

Фото с места события (facebook.com/PoliciaLocalCartagena)

Полиция спасла 70 детей, которые не могли самостоятельно выбраться

В городе Картахена на юго востоке Испании из автобуса, который застрял на дороге из-за ливня, эвакуировали 70 школьников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции города в Facebook.

Как отмечается, автобус с детьми провалился на шоссе Сифон. На место вызвали спасателей, которые достали школьников из ловушки.

"Школьники благополучно эвакуированы благодаря совместным действиям полиции и пожарных Картахена", - говорится в сообщении.

Отметим, мощные дожди бушуют в Испании уже несколько дней. Они приводят к наводнениям и штормам.

Напомним, в 12 провинциях Испании из-за сильных дождей объявили максимальный уровень опасности. В двух провинциях автономной области Валенсия уровень опасности подняли до наивысшего "красного". В других случаях уровень повысили до "желтого" (опасность) или "оранжевого" (высокая опасность).

Известно, что в результате ливней в муниципалитете Уивер (автономное сообщество Галисия) погибла 83-летняя женщина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в бразильском штате Рио-де-Жанейро в субботу из-за сильного ливня произошел сдвиг почвы, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек.