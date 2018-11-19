В Испании из-за ливней объявили наивысший уровень опасности

Уже известно как минимум об одной смерти в результате непогоды
В 12 провинциях Испании из-за сильных дождей объявили максимальный уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного метеорологического агентства Испании.
Как отмечается, в двух провинциях автономной области Валенсия уровень опасности подняли до наивысшего "красного". В других случаях агентство повысило уровень до "желтого" (опасность) или "оранжевого" (высокая опасность).
Мощные дожди бушуют в Испании уже несколько дней. Они приводят к наводнениям и штормам. На острове Тенерифе из-за огромных волн пришлось эвакуировать жителей прибрежных зданий.
Ранее газета El Mundo сообщала, что в результате ливней в муниципалитете Уивер (автономное сообщество Галисия) погибла 83-летняя женщина после того, как дожди в населенном пункте спровоцировали выход из берегов реки Лабрада.
Fuerte temporal de oleaje también en la isla de #LaPalma como dejan ves estas imágenes de @Elmorromazo #Canarias #Tazacorte @eltiempoes #FMACanarias #FMA pic.twitter.com/CTpkPKEFCG— Mar Gómez (@MarGomezH) November 18, 2018
Напомним, в бразильском штате Рио-де-Жанейро в субботу из-за сильного ливня произошел оползень, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек.
Ранее РБК-Украина сообщало, в результате оползней в юго-центральном Вьетнаме погибли 13 человек и еще четверо пропали без вести.
Кроме того, из-за оползня, который произошел в китайском регионе Тибет, эвакуировали около 6 тысяч человек. Оползень, который произошел возле округа Менлинг, заблокировал реки Брахмапутра, в результате чего в ущелье Ярлунг Цангпо образовалась запруда.