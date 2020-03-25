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В Ливии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 03:43
В Ливии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (pixabay photo Jabbacake)

Зараженный находится в одной из больниц в Триполи

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрирован в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Национальный центр по контролю заболеваний в Триполи сообщило о первом заражении коронавирусом в Ливии. Сейчас зараженный находится в одной из больниц в Триполи.

Ранеее сообщалось, что первые два случая коронавируса 21 марта были подтверждены в густонаселенном палестинском секторе Газа. Два палестинца, которые прибыли из Пакистана и въехали в Газу через Египет, дали положительный результат на вирус поздно вечером в субботу и находятся в карантине в Рафахе, городе недалеко от египетской границы.

Напомним, что Вифлеем полностью закрыт для въезда и выезда, за исключением экстренных случаев.

РБК-Украина писало, что по состоянию на вечер 24 марта в мире уже 407 485 случаев коронавируса COVID-19. Зараженных больше всего зафиксировано в Китае - 81 591, Италии - 69 176, США - 49 768.

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