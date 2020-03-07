Вифлеем закрыли для туристов и паломников из-за коронавируса

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Вифлеем полностью закрыт для въезда и выезда, за исключением экстренных случаев

Вифлеем полностью закрыли для туристов и паломников из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщает Нaaretz.

Сообщается, что Вифлеем полностью закрыт для въезда и выезда, за исключением экстренных случаев. Службам безопасности предписано принимать правовые меры против тех, кто нарушит карантин.

Добавим, что о первых случаях заражения на палестинских территориях стало известно 5 марта. Из-за вируса ввели на 30 дней режим чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что из-за ситуации с коронавирусом в Вифлееме закроют Храм Рождества Христова. Христианские церкви Палестины решили закрыть на две недели, в том числе Храм Рождества Христова. Также отменен ежегодный Вифлеемский марафон.

Отметим, что открытие Лувра в воскресенье утром, 1 марта, перенесли на неопределенный срок. Как сообщил представитель музея, дирекция Лувра проводило совещание со специалистами в связи с угрозой эпидемии коронавируса во Франции. 4 марта возобновил работу художественный музей Лувр. Во Франции по состоянию на 2 марта было зарегистрировано 130 случаев заражения новым коронавирусом, среди них двое умерли.