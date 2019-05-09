В Ливии в результате боев за Триполи погибло 443 человека

В Ливии с начала наступления на столицу страны Триполи сил самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара, по последним данным, погибло 443 человека, 2110 получили ранения. Об этом сообщили в представительстве Всемирной организации здравоохранения в Ливии 8 мая, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter организации.

Кроме того, по данным ливийского представительства ВОЗ, число беженцев в результате боев достигло 60 тысяч человек - в настоящее время организация занимается медицинской помощью им.

Также в среду представитель генерального секретаря ООН Стефан Дужарич заявил, что организация обеспокоена сообщениями об авиаударах накануне по лагерю мигрантов в Таджуре, расположенном на востоке от Триполи, и увеличением количества случаев незаконных арестов и похищений чиновников, активистов и журналистов.

Напомним, 5 мая командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерал Халифа Хафтар призвал лояльные ему войска активизировать бои за Триполи, назвав наступающий Рамадан месяцем священной войны. Генерал заявил, что "Ливийская национальная армия" должна преследовать и уничтожить силы противника.