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У Лівії в результаті боїв за Тріполі загинуло 443 людини


Кількість біженців внаслідок боїв сягнула 60 тисяч

У Лівії з початку наступу на столицю країни Тріполі сил самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара, за останніми даними, загинуло 443 людини, 2110 отримали поранення. Про це повідомили у представництві Всесвітньої організації охорони здоров'я у Лівії 8 травня, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter організації.

Крім того, за даними лівійського представництва ВООЗ, кількість біженців внаслідок боїв сягнула 60 тисяч осіб - наразі організація опікується медичною допомогою їм.

Також у середу речник генерального секретаря ООН Стефан Дужарич заявив, що організація стурбована повідомленнями про авіаудари напередодні по табору мігрантів у Таджурі, розташованому на сході від Триполі, та збільшенням кількості випадків незаконних арештів та викрадень чиновників, активістів та журналістів.

Нагадаємо, 5 травня командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерал Халіфа Хафтар закликав лояльні йому війська активізувати бої за Тріполі, назвавши прийдешній Рамадан місяцем священної війни. Генерал заявив, що "Лівійська національна армія" повинна переслідувати і знищити сили противника.

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