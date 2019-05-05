В результате недавних боев в Триполи погибли 187 человек

Фото: конфликт в Ливии (twitter.com)

Еще 1157 человек получили ранения

В результате недавних боев в южной части Триполи в Ливии погибли 187 человек и 1157 получили ранения. Об этом сообщил в субботу представитель министерства здравоохранения, пишет Reuters.

Отмечается, что правительство направило раненых в Тунис, Турцию, Италию и Украину для лечения, сказал глава Полевого медицинского центра правительственных сил Тарек аль-Хамшири.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что в ходе войны в Ливии в результате продолжающихся столкновений в столице страны Триполи погибли уже 254 человека.

Ранее сообщалось, что в предместьях Триполи силы правительства Ливии смогли оттеснить армию Халифа Хафтара в южных районах города. Перед этим представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед Аль-Мисмари заявил, что в ближайшие дни к Триполи будут переброшены дополнительные силы, которые при помощи артиллерии добьются успеха на южных подступах к столице.

Отметим, наступление ЛПА на Триполи продолжается с 4 апреля.