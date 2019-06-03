В Ливии в результате боев погибло более 600 человек

В Ливии с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполи с 4 апреля погибли 607 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Twitter.

Как сообщается, число жертв в результате боев в окрестностях Триполи к настоящему времени составило 607 человек, в том числе 40 мирных жителей и не менее 3261 человек, в числе которых 117 мирных жителей, получили ранения.

Отметим, сейчас в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА).

Напомним, 5 мая командующий самопровозглашенной Ливийской национальной армии генерал Халифа Хафтар призвал лояльные ему войска активизировать бои за Триполи, назвав наступающий Рамадан месяцем священной войны. Генерал заявил, что Ливийская национальная армия должна преследовать и уничтожить силы противника.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Ливийская национальная армия задержала одного из самых разыскиваемых преступников Египта Хишама аль-Ашмави. Также Ливийская армия задержала и передала еще одного преступника-террориста в Египет.