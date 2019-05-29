Ливия выдала Египту самого разыскиваемого преступника

Иллюстративное фото (twitter.com almonitor)

Террориста Хишама аль-Ашмави задержала Ливийская национальная армия в 2018 году

В Египет доставили одного из самых разыскиваемых преступников стране Хишама аль-Ашмави. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сихьхуа".

Как сообщается, преступника задержала Ливийская национальная армия (ЛНА) и передала египетской разведке. Государтвенный телеканал Египта показал, как военнослужащие страны вели к борту самолета аль-Ашмави, которого арестовали в 2018 году на востоке Ливии.

Еще одного преступника, которого также арестовала Ливийская армия, передали правительству Египта.

Хишам аль-Ашмави считается одним из самых опасных террористов, причастных к множеству нападений в Египте.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате перестрелки у избирательного участка на юге Каира один человек погиб и два получили ранения. Члены двух враждующих между собой племенных кланов решили выяснить отношения при помощи оружия. Наведением порядка занялись армия и полиция.

Кроме того, в Египте во время спецоперации силовиками было убито 40 предполагаемых боевиков-террористов. Правоохранители провели рейды на три тайника "террористов" - в городе Гиза, а также на Синайском полуострове. Кроме физического устранения боевиков, из их тайников было изъято большое количество оружия и взрывчатки.