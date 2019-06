У Лівії в результаті боїв загинуло понад 600 осіб

У Лівії з початку бойових дій в околицях столиці Тріполі з 4 квітня загинули 607 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Twitter.

Як повідомляється, кількість жертв в результаті боїв в околицях Тріполі до теперішнього часу склало 607 осіб, у тому числі 40 мирних жителів і не менш 3261 осіб, в числі яких 117 мирних жителів отримали поранення.

The toll of the #Tripoli crisis is now 607 dead, including 40 civilians, and 3261 wounded, including 117 civilians.