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В Ливии нанесли авиаудар по центру мигрантов, есть погибшие

Новости » Происшествия    03.07.2019 - 05:23
В Ливии нанесли авиаудар по центру мигрантов, есть погибшие
Фото: авиудар в Триполи (bbc)

В Триполи в результате авиаудара погибли минимум 40 человек

В Триполи (Ливия) был нанесен авиаудар по центру содержания в основном для африканских мигрантов в пригороде ливийской столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в результате авианалета погибли по меньшей мере 40 человек и были ранены 80 человек.  Как сообщил представитель министерства здравоохранения, это самый высокий уровень публичных потерь в результате воздушного обстрела.

Напомним, в Ливии с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполи с 4 апреля погибли более 600 человек. 

Отметим, в субботу, 29 июня, ливийский генерал Халифа Хафтар, который контролирует большую часть страны, приказал самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" атаковать турецкие объекты в Ливии. По словам Хафтара, Турция поддерживает признанное международным сообществом правительство национального единства Ливии.

После этого министр обороны Турции Хулуси Акар пригрозил ливийскому генералу Халифу Хафтару "возмездием" в случае атаки на турецкие объекты в Ливии.

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