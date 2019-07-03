В Ливии нанесли авиаудар по центру мигрантов, есть погибшие

Фото: авиудар в Триполи (bbc)

В Триполи в результате авиаудара погибли минимум 40 человек

В Триполи (Ливия) был нанесен авиаудар по центру содержания в основном для африканских мигрантов в пригороде ливийской столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в результате авианалета погибли по меньшей мере 40 человек и были ранены 80 человек. Как сообщил представитель министерства здравоохранения, это самый высокий уровень публичных потерь в результате воздушного обстрела.

Напомним, в Ливии с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполи с 4 апреля погибли более 600 человек.

Отметим, в субботу, 29 июня, ливийский генерал Халифа Хафтар, который контролирует большую часть страны, приказал самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" атаковать турецкие объекты в Ливии. По словам Хафтара, Турция поддерживает признанное международным сообществом правительство национального единства Ливии.

После этого министр обороны Турции Хулуси Акар пригрозил ливийскому генералу Халифу Хафтару "возмездием" в случае атаки на турецкие объекты в Ливии.