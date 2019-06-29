ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ливии генерал Хафтар приказал атаковать объекты Турции

Новости » Политика    29.06.2019 - 22:40
В Ливии генерал Хафтар приказал атаковать объекты Турции
Фото: Халифа Хафтар (twitter.com/AJEnglish)

Запрет касается воздушного пространства Ливии с коммерческими рейсами из и в Турцию

Ливийский генерал Халифа Хафтар, который контролирует большую часть страны, приказал в субботу, 29 июня, самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" атаковать турецкие объекты в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке Deutsche Welle.

Генерал заявил, что Турция поддерживает признанное международным сообществом правительство национального единства Ливии. Представитель Ливийской нацармии Ахмед аль-Мисмари сообщил, что турецкие офицеры и солдаты находятся в столице страны Триполи, а турецкие разведывательные самолеты не прекращают летать везде в небе Ливии".

Спикер подчеркнул, что отныне все турецкие корабли и самолеты "считаются враждебными целями". Также он добавил, что запрет пребывания в воздушном пространстве Ливии касается и коммерческих рейсов из и в Турцию.

В Ливийской нацармии подчеркнули, что такие действия являются ответом на "грубое вмешательство Эрдогана во внутренние дела Ливии", а также заявили, что действиям президента Турции "необходимо положить конец".

Международный аэропорт Бенина на востоке Ливии уже объявил о прекращении обслуживания рейсов из Турции.

Напомним, что армия Хафтара отпустила американского летчика, задержанного под Триполи. Летчик был передан представителям США в соответствии с соглашениями о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

Турция получит технологии с контрактом по С-400 У берегов Ливии спасли почти две сотни мигрантов
Новости Украины ЛивияТурция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь