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У Лівії завдали авіаудару по центру мігрантів, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    03.07.2019 - 05:23
У Лівії завдали авіаудару по центру мігрантів, є загиблі
Фото: авіудар в Тріполі (bbc)

У Тріполі в результаті авіаудару загинули щонайменше 40 людей

В Тріполі (Лівія) був нанесений авіаудар по центру утримання переважно для африканських мігрантів у передмісті лівійської столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що в результаті авіанальоту загинули щонайменше 40 осіб і були поранені 80 осіб. Як повідомив представник міністерства охорони здоров'я, це найвищий рівень публічних втрат в результаті повітряного обстрілу.

Нагадаємо, в Лівії з початку бойових дій в околицях столиці Тріполі з 4 квітня загинули понад 600 осіб.

Зазначимо, у суботу, 29 червня, лівійський генерал Халіфа Хафтар, який контролює більшу частину країни, наказав самопроголошеній "Лівійській національної армії" атакувати турецькі об'єкти в Лівії. За словами Хафтара, Туреччина підтримує визнаний міжнародним співтовариством уряд національної єдності Лівії.

Після цього міністр оборони Туреччини Хулусі Акар пригрозив лівійському генералу Халіфу Хафтару "відплатою" в разі атаки на турецькі об'єкти в Лівії.

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