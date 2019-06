В Ливии в результате боев погибло более 600 человек

Бои за Триполи начались с 4 преля

В Ливии с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполи с 4 апреля погибли 607 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Twitter.

Как сообщается, число жертв в результате боев в окрестностях Триполи к настоящему времени составило 607 человек, в том числе 40 мирных жителей и не менее 3261 человек, в числе которых 117 мирных жителей, получили ранения.

