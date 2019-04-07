В Ливии армия Хафтара ввела бесполетную зону для военной авиации

Фельдмальшар Халиф Хафтар во главе Ливийской национальной армии заявил о введении в стране бесполетной зоны для боевых самолетов. Как информирует РБК-Украина, об этом военные сообщили телеканалу Al Arabiya.

Закрытая для полетов зона определена на западе Ливии. Это произошло после того, как 5 и 6 апреля Военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли авиаудары по позициям армии. Атаки зацепили лагерь Мидза и позиции в районе Сук-аль-Хамис.

Армия также сообщила, что подверглась авианалету в регионе Эль-Азизия.

Напомним, 4 апреля фельдмаршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, где располагается правительство национального согласия, а на следующий день его армия взяла под контроль аэропорт столицы, однако правительственные войска его освободили. По состоянию на 6 апреля войска Ливийской национальной армии продолжили проводить наступление на столицу Ливии Триполи несмотря на призывы ООН.

ООН планирует для решения конфликта в Ливии провести конференции с 14 по 16 апреля 2019 года в юго-западном городе Гадамес. Основной темой конференции должны стать выборы, как инструмент, который может позволить найти выход из восьмилетнего конфликта в стране.

Конфликт в Ливии начался после того, как был свержен лидер Муаммар Каддафи в 2011 году. После него в стране не сформировалось единое правительство. До сих пор в государстве существует поддерживаемое Организацией Объединенных Наций правительство национального согласия во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем и выступающая против него Ливийской национальной армии.