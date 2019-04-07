У Лівії армія Хафтара ввела безпольотною зону для військової авіації

Фельдмальшар Халіф Хафтар на чолі Лівійської національної армії заявив про введення в країні безпольотної зони для бойових літаків. Як інформує РБК-Україна, про це військові повідомили телеканалу Al Arabiya.

Закрита для польотів зона визначена на заході Лівії. Це сталося після того, як 5 і 6 квітня Військово-повітряні сили уряду національної згоди Лівії завдали авіаудари по позиціях армії. Атаки зачепили табір Мідза і позиції в районі Сук-аль-Хаміс.

Армія також повідомила, що піддалася авіанальоту в регіоні Ель-Азізія.

Нагадаємо, 4 квітня фельдмаршал Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі, де розташовується уряд національної згоди, а на наступний день його армія взяла під контроль аеропорт столиці, однак урядові війська його звільнили. Станом на 6 квітня війська Лівійської національної армії продовжили проводити наступ на столицю Лівії Тріполі незважаючи на заклики ООН.

ООН планує для вирішення конфлікту в Лівії провести конференції з 14 по 16 квітня 2019 року в південно-західному місті Гадамес. Основною темою конференції мають стати вибори, як інструмент, який може дозволити знайти вихід з восьмирічного конфлікту в країні.

Конфлікт в Лівії почався після того, як був скинутий лідер Муаммар Каддафі в 2011 році. Після нього в країні не сформувався єдиний уряд. Досі в державі існує підтримуваний Організацією Об'єднаних Націй уряд національної згоди на чолі з прем'єр-міністром Фаїзом Сараджем і діюча проти нього Лівійської національної армії.