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Ливийская национальная армия продолжает наступление на Триполи

Новости » Политика    06.04.2019 - 14:45
Ливийская национальная армия продолжает наступление на Триполи
Фото: война в Ливии (twitter.com/hemdara6)

Национальная армия заявила о переброске дополнительных сил и техники в сторону столицы

Войска Ливийской национальной армии (ЛНА), которыми командует фельдмаршал Халиф Хафтар, продолжают проводить наступление на столицу Ливии Триполи несмотря на призывы ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Hadath.

Сообщается, что подразделения ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия района Варшафана на юго-западе от Триполи и установили контроль над городской инфраструктурой. При этом они заявили, что не отводили свои войска после авиаударов правительственных войск на юге от столицы.

Также в ЛНА рассказали, что производят переброску тяжелой техники и новых подразделений в сторону столицы страны, но количество не было уточнено.

Ранее РБК-Украина сообщало, что совбез ООН и G7 призвали прекратить военные действия в Ливии. В Совбезе ООН также призвали противоборствующие стороны к деэскалации конфликта, отметив, что его нельзя решить военным путем.

Напомним, что правительство Ливии заявило об освобождении аэропорта Триполи. В то же время боестолкновения между противоборствующими сторонами продолжаются на прилегающих к аэропорту территориях в районе Каср Бен-Гашир.

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